Об особенностях перехода на цифровое телевещание узнают жители Порхова 5 февраля

13:33, 01 февраля 2019, ПАИ

5 февраля в 18:00 в кинозале Порховского музея пройдет совместная акция ГТРК «Псков», администрации Псковской области и областного радиотелевизионного передающего центра, посвященная переходу на цифровое вещание. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель директора, начальник службы информационных программ ТВ и РВ ГТРК «Псков» Виталий Михайлов.

Он напомнил, что 3 июня в Псковской области, как и по всей России, будет отключено аналоговое телевещание. «Поэтому тем людям, которые до сих пор не приобрели цифровую приставку или цифровой телевизор, будем объяснять, что это необходимо сделать, иначе вы останетесь без телесигнала», - пояснил Виталий Михайлов.

Акция запланирована с февраля по май в семи районах Псковской области. В выездах примут участие ведущие, технический персонал ГТРК, консультанты ОРТПЦ, которые расскажут, какую приставку покупать и как её подключать. Также в рамках акции все желающие смогут купить приставку у предпринимателя со скидкой. В программе запланирована презентация цифрового ТВ, зрителям покажут ролики и продукцию ГТРК «Псков», будет организован 30-минутный показ туристической программы «Тур на двоих».

Кроме того, совместно с администрацией Псковской области среди участников акции будут разыграны цифровые приставки.

В мероприятии примут участие музыканты ансамбля русской музыки «Псков» под руководством Александра Либа, которые исполнят эстрадные песни. «В основном, акция рассчитана на людей среднего и старшего возраста, которые еще, может быть, не слышали о цифре или не успели подключиться. Думаю, на акции не будет скучно», - добавил Виталий Михайлов.

По его словам, в Порхове ожидается порядка 150 участников. Вход будет бесплатным, но по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе учреждения, где будет проходить акция. Это необходимо для участия в розыгрыше приставки.

Следующее мероприятие, посвященное переходу на цифровое ТВ, состоится 15 февраля в Новосокольниках. Также на очереди Себеж, Гдов, Пушкинские Горы, Великолукский и Псковский районы.

Напомним, что особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года. В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволит существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс, а также предоставить возможность развития новых современных услуг.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02