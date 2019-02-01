45 тонн незаконно ввезённых яблок уничтожили на полигоне ТБО в Себеже

17:55, 01 февраля 2019, ПАИ

В Себеже сотрудники территориального управления Россельхознадзора на полигоне ТБО уничтожили пять партии свежих яблок общим весом 45 тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ранее специалисты управления в результате совместных с оперативной таможней мероприятий задержали пять автомобилей, осуществлявших незаконный ввоз с территории Белоруссии продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении наказания в виде штрафа.