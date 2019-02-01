Похитителя продуктов из магазина на улице Труда задержали псковские росгвардейцы

14:19, 01 февраля 2019, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов на сумму две тысячи рублей из торгового зала магазина на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о том, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил 31 января около 23:30. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 28-летнего похитителя. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.