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Общество

Нарушения при проведении таможенных досмотров выявила транспортная прокуратура на Себежском посту МАПП «Бурачки»

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения, которые допустили сотрудники Себежского таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Бурачки» при проведении досмотров и регистрации пассажирских деклараций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла начальнику Псковской таможни представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

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