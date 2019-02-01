Нарушения при проведении таможенных досмотров выявила транспортная прокуратура на Себежском посту МАПП «Бурачки»

15:14, 01 февраля 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения, которые допустили сотрудники Себежского таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Бурачки» при проведении досмотров и регистрации пассажирских деклараций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла начальнику Псковской таможни представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.