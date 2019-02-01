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Владимир Станкевич назначен на должность главного инженера Псковской ГРЭС
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Общество

Владимир Станкевич назначен на должность главного инженера Псковской ГРЭС

1 февраля в должность заместителя директора – главного инженера Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» вступил Владимир Станкевич, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

Владимир Станкевич

Владимир Станкевич родился 14 августа 1968 года в Могилеве (Белорусская ССР). Прошел обучение в Ломоносовском военном авиационно-техническом училище. Трудовую деятельность начал монтажником технологических трубопроводов на государственном предприятии «Балтийское энергомонтажное управление», затем в Псковском монтажном управлении треста «Севзапэнергомонтаж». Участвовал в строительстве и пуске первого и второго энергоблоков Псковской ГРЭС. В 2003 году окончил Московский открытый институт по специальности «Тепловые электрические станции».

На Псковскую ГРЭС Владимир Станкевич пришел в 1997 году. За 22 года работы прошел путь от дежурного слесаря по обслуживанию оборудования электростанций до заместителя главного инженера.

Имеет награды филиала, компании и администрации Дедовичского района Псковской области. В 2010 году награжден почетной грамотой ООО «Газпром энергохолдинг», в 2017 году – юбилейным знаком ООО «Газпром энергохолдинг».

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