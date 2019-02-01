Предоставить отчёты о своей деятельности за 2018 год должны псковские НКО до 15 апреля

16:25, 01 февраля 2019, ПАИ

До 15 апреля псковские НКО должны предоставить отчёты о своей деятельности за 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении министерства юстиции РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что общественные объединения должны предоставить информационное письмо о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; отчет по форме № ОН0003, в котором отмечается информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денег и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании.

«Если в отчётном периоде общественное объединение не получало денег от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН0003 представляется с прочерками или нулями», - добавили в управлении.

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денег от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денег таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в Управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять отчет по форме № ОН0001, в котором содержится информация отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, о расходовании денег и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства; отчет по форме № ОН0002, где сообщается о расходовании некоммерческой организацией денег и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Представить отчетность можно лично по адресу: Псков, улица Гоголя, 4, 1 этаж, кабинет № 4, отдел по делам некоммерческих организаций; либо направив почтовое отправление с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, Псков, улица Гоголя, 4; либо путем размещения на информационных ресурсах через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) или официальные сайт Управления (www.to60.minjust.ru).

«За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КоАП РФ», - добавили в Управлении.