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Общество

Встреча с экс-директором школы №1 Еленой Сологуб прошла в администрации Пскова

Сегодня, 1 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел встречу с экс-директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) школа №1» Еленой Сологуб. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, также в совещании принял участие заместитель главы администрации Александр Коновалов.

Ранее, в рамках 19-й сессии Псковской городской Думы, которая состоялась 25 января, было принято решение о прекращении трудового договора в связи с истечением срока с директором школы №1 Еленой Сологуб.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в школе, а также деятельность и развитие данного заведения. Иван Цецерский поблагодарил Елену Сологуб за многолетнюю работу, отметив, что учреждение, которое она возглавляла, является непростым и требует особого подхода к воспитанникам и организации работы школы. Кроме того, глава города подчеркнул, что вопрос о дальнейшем функционировании заведения будет детально проработан совместно с представителями Управления образования администрации Пскова.

После официального совещания обсуждение данного вопроса с Еленой Сологуб продолжилось у Александра Коновалова.

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