Парад водных видов транспорта на реке Великой хотят провести на Ганзейских днях в Пскове

17:25, 01 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский предложил провести в Пскове во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени на реке Великой парад водных видов транспорта. Об этом он заявил на рабочем совещании с директором «Ганзейской дирекции праздников» Татьяной Пустошкиной и председателем комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александром Гавриловым по вопросу проведения спортивных мероприятий в дни Ганзы, сегодня, 1 февраля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, планируется, что участники будут обозначены флагами стран Ганзейского союза, а проведение парада будет сопровождаться информацией об истории и взаимодействии Пскова с городами Международного Ганзейского союза.

На совещании Иван Цецерский подчеркнул, что план Ганзейских дней включает в себя широкий круг мероприятий в различных сферах деятельности, и спорт является неотъемлемой частью. Он также отметил, что во всех сферах должен быть выработан четкий план мероприятий.

Александр Гаврилов рассказал, что на протяжении трех лет готовился план мероприятий, и были исключены те мероприятия, которые каким-либо образом представляют опасность для людей. На сегодняшний день в программу спортивных мероприятий к Ганзейским дням включено проведение пляжного волейбола, где смогут принять участие, как псковичи, так и гости города. Он отметил, что в Ганзейских днях будут задействованы юные спортсменки из детско-юношеского спортивного центра «Бригантина» с показательными выступлениями, и прорабатывается вопрос по участию псковских спортсменов, занимающихся восточными видами единоборств.

Александр Гаврилов также предложил провести Международный фестиваль по рыбной ловле, участие в котором примут и иностранные делегации. По окончанию соревнований будет приготовлена уха, отведать которую смогут все желающие.

В свою очередь Иван Цецерский предложил ещё организовать и матч по футболу. Специалистам комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи уже дано поручение заняться этим вопросом.

Также глава Пскова озвучил предложение включить лучших спортсменов города в Ганзейское шествие. Александр Гаврилов возьмет вопрос под свой контроль, свяжется со спортсменами и обсудит общую концепцию.

Глава муниципалитета подчеркнул, что необходимо детально проработать вопрос безопасности и транспортировки участников. Александр Гаврилов поддержал данную идею и отметил, что даст соответствующее поручение специалистам.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.