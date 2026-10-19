Количество обращений по поводу укусов клещей в Псковской области снизилось втрое

18:13, 19 октября 2026, ПАИ

10 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной больницы в период с 12 по 18 октября. Как сообщили ПАИ в медучреждении, этот показатель почти в три раза меньше, чем неделей ранее.

Все обращения были зафиксированы в Пскове. Из 10 клещей, исследованных в инфекционной больнице, четыре оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

Несмотря на приближающийся ноябрь, присасывание клещей ещё возможно, подчеркнули специалисты и напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности.