Жительницу Островского района отправили в колонию за убийство соседа

18:21, 19 октября 2026, ПАИ

Семь лет лишения свободы назначил суд 56-летней жительнице Островского района за умышленное причинение соседу тяжкого вреда, повлёкшее смерть по неосторожности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщину признали виновной по части 4 статьи 111 УК РФ. В суде установили, что в декабре 2025 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта нанесла соседу не менее одного удара ножом в область правой ягодицы. От колото-резаного ранения с повреждением правой внутренней подвздошной вены мужчина скончался на месте от массивной кровопотери.

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с виновной в пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.