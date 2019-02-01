«Единая Россия» выступает против предложения об отмене ряда льгот для сельских учителей и врачей

17:48, 01 февраля 2019, ПАИ

В «Единой России» выступают с требованием пересмотреть положения плана Министерства экономического развития РФ по оптимизации на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ, которые отменяют право сельских педагогов и медиков на компенсацию расходов за коммунальные платежи. Свою позицию депутаты фракции партии будут отстаивать при рассмотрении данной инициативы в Государственной Думе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» категорически против предложений Минэкономразвития о сокращении имеющихся мер поддержки учителей. В частности, в проект «дорожной карты» министерства по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий регионов был включен пункт об исключении из закона «Об образовании в РФ» полномочия регионов предоставлять сельским педагогам компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Учителя и так работают в очень непростых условиях, поэтому прежде всего необходимо направлять усилия на улучшение условий труда педагогов, принимать дополнительные меры их поддержки, в том числе по повышению их заработной платы, профессиональной реабилитации, оздоровлению. Нужно в целом повышать статус педагога. Это важнейшая задача», – подчеркнула координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

Она отметила, что «Единая Россия» не поддержит такие меры. «Мы считаем недопустимыми любые предложения, которые ведут к ухудшению условий труда учителей, и призываем все органы власти работать сообща над системным улучшением условий труда педагогов», – добавила Аршинова.

В свою очередь, координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов направит запросы в Минэкономразвития и Министерство здравоохранения РФ для подтверждения их позиции по данным изменениям в законодательство.

«Мы должны помочь людям, сделать так, чтобы сельские врачи чувствовали себя защищенными и востребованными. Президентом поставлена задача воссоздания утраченных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, создания сети выездных комплексов, поддержки первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, продолжается реализация программы «Земский доктор», которая дала как минимум 29 тысяч докторов в селах. И на этом фоне вводить подобные решения категорически нельзя. Партпроект «Здоровое будущее» будет отстаивать свою позицию», – подчеркнул Морозов.