Жителям деревни Красные Горки Дедовичского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

19:42, 01 февраля 2019, ПАИ

1 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществили профилактический рейд в деревне Красные Горки Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Указатель безопасности», «01 - сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Курение в пьяном виде – основная причина гибели людей на пожарах», «Эксплуатация газовых баллонов». Проведено профилактическое обследование жилых домов в частном секторе, с гражданами осуществлены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в жилом секторе.