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Общество

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителем собственника Псковской ГРЭС

В Москве в пятницу, 1 февраля, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с управляющим директором ПАО «ОГК-2» Артемом Семиколеновым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны скорректировали совместные планы работы по дальнейшему развитию Псковской ГРЭС и прилегающей к ней территории, а также обсудили вопрос поиска инвесторов. Принято решение организовать и провести в Москве встречу губернатора области с представителями бизнеса, который заинтересован в размещении производств на площадке районной электростанции.

Кроме того, Михаил Ведерников договорился о ремонте спортивного зала в Дедовичах и местного ДК силами ОГК-2. «Мы со своей стороны поможем по оборудованию. Важно, чтобы не только стены были новые, но и „начинка“ современной», — сказал Глава региона.

Напомним, Псковская ГРЭС — это районная электростанция, входящая с 2006 года в состав ОГК-2. В состав станции входят два энергоблока общей мощностью 440 МВт. Для работы станции используется природный газ, который поступает на станцию по ответвлению от экспортного трубопровода. Сейчас ГРЭС работает в текущем режиме в рамках конкурсного отбора мощности до 31 декабря 2021 года. Чтобы сохранить работу станции и после 2021 года, администрация Псковской области вместе с собственником ведет активный поиск решения по эффективному использованию ее мощностей. Один из вариантов — распространение режима ОЭЗ на прилегающую к Псковской ГРЭС территорию, что позволит помимо льготного налогообложения дополнительно проработать возможность предоставления инвесторам электроэнергии по сниженным тарифам. Поддержкой в этом вопросе еще будучи врио губернатором Михаил Ведерников заручился у Президента РФ Владимира Путина.

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