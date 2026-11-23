Барсук пытался украсть фотоловушку у блогера в Псковской области

20:22, 23 ноября 2026, ПАИ

Барсук попытался утащить фотоловушку у фотоохотника Гарри Невельского. Об этом блогер рассказал в своей группе «Лесной репортёр | Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, днём ранее енотовидная собака украла у него яблоко, а теперь барсук предпринял попытку унести фотоловушку. Гарри Невельский с иронией поинтересовался у подписчиков, не стало ли это тенденцией, не стоит ли начать брать с собой «выкуп» для лесных жителей или пора писать заявление в лесной участок.

Главное, подчеркнул Гарри Невельский, что камера осталась на месте и наблюдение продолжается. Отметим, фотоохотник на протяжении нескольких лет ведёт систематические наблюдения за дикими животными в Пустошкинском районе с помощью сети фотоловушек.

Ранее в объективы блогера уже попадали разнообразные представители фауны: косули, лоси, медведи, рыси и волки. Его фотоловушки фиксировали драматические сцены, например противостояние волков и бобров у полыньи, а также быт бобровой семьи, которая упорно восстанавливала разрушенную человеком плотину.