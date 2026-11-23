В Гидрометцентре России назвали регионы, в которых в ближайшие дни начнутся метели

20:06, 23 ноября 2026, ПАИ

Метели и снежные заносы ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России, сообщили РИА Новости синоптики Гидрометцентра России.

Во вторник сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололедица и снежные заносы прогнозируются во Владимирской, Костромской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях. Ночью к ним присоединится Белгородская область. В Московской области в этот день также ожидаются сильный снег и метель.

В Тульской и Калужской областях метель и снежные заносы сохранятся 24–25 ноября. В Татарстан зимняя погода придёт 24 ноября, в Ярославской и Ивановской областях приход зимы ожидают 25 ноября.

Кроме того, 25–26 ноября метель и сильные осадки ожидаются в отдельных районах на севере Приволжского федерального округа, а также в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, на юго-востоке Свердловской области и в Камчатском крае.

Как сообщалось ранее, на Северо-Западе России на этой неделе ожидаются снегопады, во второй половине недели снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер.