Меценат Юрий Фролов стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

20:39, 23 ноября 2026, ПАИ

Биолог, предприниматель, основатель бренда NatGard, создатель экологических и туристических проектов, основатель «Дома Фролова» в Пскове Юрий Фролов 23 ноября стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. В эфире обсудили цену больших замыслов, экономику нестандартного бизнеса, предпринимательские принципы и будущее региона.

Предприниматель заявил, что по совокупности уникальных технологий, материалов и художественных работ «Дом Фролова» не имеет прямых аналогов в России и что проект создавался не для окупаемости, а как новое культурное наследие страны.

В отделке «Дома Фролова» участвовало более 100 фирм и мастеров. Предприниматель назвал объект рассчитанным на столетия эксплуатации.

В «Доме Фролова» представлена 20-метровая панорама Древнего Пскова, состоящая из 14 картин. Над ней пять лет работали художники совместно с историками и археологами. В её основе точная историческая основа без «отсебятины», а отдельные фрагменты переписывались по несколько раз после уточнений специалистов.

По словам предпринимателя, в мире обычно отели стремятся максимизировать номерной фонд, а в «Доме Фролова» 70 % площадей занимают общественные и музейные зоны. В номерах есть антиквариат, натуральные камины и по два санузла. Фролов называет комплекс музейным, а отельную часть – лишь одной из возможностей показать людям уникальный дом.

Предприниматель заявил, что окупить проект невозможно и это не было целью. «Это сделано не для заработка», – подчеркнул он и добавил, что даже если отельная часть не выйдет на ожидаемые показатели, дом будет работать как музейный комплекс. Главная задача – оставить после себя новое культурное наследие.

Юрий Фролов предложил состоятельным гражданам создавать значимые объекты в российских городах. По его словам, если бы сотни людей с возможностями сделали что-то подобное в своих городах, это дало бы мощный импульс туризму, занятости и красоте регионов.

По оценке предпринимателя, турпоток в Пскове и Пушкинских Горах может вырасти в 10 и более раз, однако пока для этого не хватает номерного фонда, музеев, опыта и серьёзной рекламы на высоком уровне.

Предприниматель пояснил, что не сталкивался с административными препятствиями при реализации проектов: администрация Псковской области и мэрия Пскова заинтересованы в развитии туризма и производств и помогают решать вопросы.

Также Юрий Фролов рассказал о новом большом зимнем саде в Пушкинских Горах, расположенном в 12 метрах над землёй. Проект уже начал принимать группы туристов.

Также в Пушкинских Горах появится самый большой в мире террариум для лягушек-древолазов. Внутри будут водопады, туман, тропические растения и яркие лягушки-древолазы из Латинской Америки. Фролов рассчитывает завершить объект к Новому году.

Идея музейного квартала в Пскове, где может появиться семь-восемь музеев и выставок, остаётся в силе. Юрий Фролов пояснил, что проект требует сложных юридических решений в формате частно-государственного партнёрства и может занять ещё около года. При этом на днях планируется открыть музей на центральной улице в Печорах, а в перспективе – музей кофе и чая и сеть небольших музеев в области.

Отвечая на вопрос о том, что скажут о нём через 100 лет, предприниматель пожелал услышать, что он был достойным гражданином своей страны.