На пожарно-технической выставке побывали воспитанники псковского детсада «Тополёк»

20:05, 01 февраля 2019, ПАИ

С началом нового года все чаще гостями Центра противопожарной пропаганды и общественных связей становятся воспитанники дошкольных образовательных учреждений города Пскоа. Не стал исключением и первый день февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ознакомиться с экспозицией пожарно-технической выставки пришли ребята старшей группы МБДОУ «Детский сад №46 «Тополек».

В ходе экскурсии малыши получили много важной информации. На гравюрах, размещенных в историческом зале выставки, они смогли увидеть бушующие пожары и борьбу с огнем, в которой основным помощником пожарных был пожарный насос. Конечно, среди ребят сразу же появились желающие попробовать свои силы в пожарном деле. Из самых активных мальчиков быстро сформировалась команда огнеборцев, которые с удовольствием приступили к «тушению» воображаемого пожара с использованием настоящего пожарного насоса, находящегося в экспозиции выставки.

Какие ситуации чаще других приводят к возникновению возгорания в жилье человека? Ответить на этот вопрос ребятам помогли иллюстрации на слайдовой стене выставки. Неосторожное обращение с огнем, в том числе, детская шалость; многочисленные нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей – все это может привести к беде.

Отдельной страницей мероприятия стал разговор об опасности электричества. Экскурсовод акцентировала внимание детей на необходимости осторожного обращения с любыми электроприборами, даже самыми привычными и кажущимися безопасными. В экспозиции выставки ребята увидели обгоревшие телевизоры, компьютер, оргтехнику, оплавленную розетку с оголенными проводами, обугленный кипятильник... Но самое яркое впечатление на малышей произвела демонстрация стенда «Молниезащита».

В конце встречи дошкольников ожидал сюрприз – просмотр ролика социальной рекламы, созданный ребятами ДЮП школы №11 г. Пскова в рамках областного конкурса «Я и пожарная безопасность» и занявший в конкурсе первое место. Этот небольшой рекламный фильм позволил вспомнить основные правила электробезопасности и сделать вывод – с электричеством нужно обращаться очень осторожно.

Организаторы мероприятия уверены, что уже в дошкольном возрасте с детьми необходимо планомерно проводить работу по ознакомлению с правилами пожарной безопасности, формированию навыков осторожного обращения с огнем и электроприборами. А занятия, проходящие в особой атмосфере пожарно-технической выставки, всегда вызывают у ребятишек живой интерес и становятся фундаментом их знаний о пожаробезопасном поведении.