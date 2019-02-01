В псковском Красном Кресте поздравили пожилых людей, родившихся в январе

20:20, 01 февраля 2019, ПАИ

В мини-кафе псковского Красного Креста на тематические посиделки собрались участники проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны», чтобы поздравить своих ровесников, родившихся в январе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

«Виновниками» торжества стали 8 пожилых людей из числа детей войны. Для них участники встречи подготовили поздравительные стихи и песни. Дмитрий Евдокимович Петров для каждого именинника приготовил открытки с добрыми пожеланиями, Светлана Георгиевна Гусева зачитала гороскоп, сулящий «новорожденным» удачу и успех во всех начинаниях. Специальный подарок подготовили ученики Детской музыкальной школы.

№ 4 Алексей Манушин и Ренат Рахматуллин (преподаватель Ирина Андреевна Полякова). Их выступления были встречены искренними аплодисментами и словами благодарности за готовность поделиться своим талантом с окружающими людьми.

Особенно много добрых слов во время мероприятия услышала в свой адрес Лариса Михайловна Лессинг, которая в январе отметила 85-летний юбилей. Сердечные слова, искренние пожелания всего самого хорошего и небольшие памятные подарки растрогали женщину до слез. Попав впервые на такое досуговое мероприятие в Красном Кресте, Лариса Михайловна была приятно удивлена добродушной атмосферой и дружелюбием малознакомых ей людей.

Закончилось мероприятие чаепитием, во время которого псковичи старшего возраста пели песни и участвовали в творческих конкурсах.

Напомним, что «Именины января» состоялись в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.