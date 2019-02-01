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Общество

Лукашенко потребовал убрать из образовательных программ в Белоруссии «всё лишнее»

В Белоруссии необходимо усовершенствовать программы обучения в школах и вузах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Росбалт со ссылкой на  пресс-службу президента Белоруссии.

«Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное», — сказал глава государства.

По его словам, критерием эффективности такого подхода станет «жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний».

Президент также отметил, что, если судить по школьным программам, в Белоруссии готовят лишь одних математиков.

«Нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Понятия в математике у школьников должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего», — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание, что белорусское образование очень востребовано.

«По-моему, 108 стран обучаются в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово. А нам надо столько выпустить из вузов студентов, сколько нужно для нашей экономики и жизни», — заключил президент.

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