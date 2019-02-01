В Опочке и Красногородске прошли футбольные мастер-классы в рамках проекта «Мяч Дружбы»

21:30, 01 февраля 2019, ПАИ

В рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч Дружбы» продолжилась серия выездных футбольных мастер-классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, на этот раз в тренировках поучаствовало более 60 воспитанников интернатных учреждений в Красногородске и Опочке. Занятия прошли под руководством Сергея Грабаздина – футбольного тренера высшей категории.

На мастер-классы собрались воспитанники 4-х детских учреждений: Опочецкой школы-интерната социальной поддержки, Опочецкой специальной школы-интерната, Красногородской школы-интерната «Агрошкола» и Красногородской специальной школы-интерната. Сергей Грабаздин принимает участие в мероприятиях проекта с конца 2018 года – за это время он успел провести 6 мастер-классов, а том числе 2 тренировки на волонтёрской основе для воспитанников детских учреждений в Великих Луках.

Ранее футбольные мастер-классы уже состоялись в интернатных учреждениях в Порхове, Печорах и Пушкинских Горах. Также планируется серия весенних поездок – ребята смогут изучить новые технические элементы и вдохновиться занятиями под руководством тренеров высокой квалификации перед началом отборочных игр турнира «Маленькие сердца».

Напомним, что проект «Мяч Дружбы» реализуется с 2017 года при поддежке социальной программы FIFA «Football for Hope» и Фонда президентских грантов. В рамках проекта для детей из 9 интернатных учреждений Псковской области проходят регулярные тренировки по футболу, а время от времени к ним в учреждения приезжают профессиональные тренеры с мастер-классами. Кроме того, ребята получают форму, обувь и необходимый инвентарь для занятий. Весной подопечные учреждений собираются в Пскове на традиционном футбольном турнире «Маленькие сердца».