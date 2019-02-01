Верховный суд отклонил жалобу Telegram по делу о блокировке

21:39, 01 февраля 2019, ПАИ

Кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках дела о блокировке мессенджера в России, отклонили в Верховном суде РФ. «Определением Верховного суда России представителю Telegram Messenger LLP отказано в передаче рассмотрения дела в суд кассационной инстанции»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Осенью 2017 года мессенджер оштрафовали на 800 тыс. руб., а затем обязали Роскомнадзор заблокировать его на территории России. 20 марта 2018 года Верховный суд отклонил жалобу Telegram, признав законным приказ ФСБ, обязывающий мессенджеры раскрывать ключи шифрования. В августе апелляционная коллегия ВС оставила решения без изменений. Telegram Messenger LLP вновь попытались оспорить решение, подав кассационной жалобу.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал Telegram «классным сервисом», но предсказал, что мессенджер вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. По его словам, государство не может себе позволить не выполнять свои же решения. Несмотря на попытки блокировки, мессенджер продолжает работать. Число пользователей в России в возрасте 12–64 лет, заходивших в Telegram хотя бы один раз в день в сентябре 2018 года, составило 3 млн 63 тыс. человек.

Сегодня же стало известно, что Верховный суд отклонил жалобу пользователей мессенджера Telegram к ФСБ. По мнению истцов требование о передаче ключей шифрования нарушает права пользователей мессенджера на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки. Мещанский суд отказался принять иск к производству, сообщив, что вопрос не затрагивает права и законные интересы пользователей.