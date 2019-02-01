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Общество

Об опасности туберкулёза рассказал пыталовским школьникам молодёжный десант псковского Красного Креста

Молодежные добровольцы Псковского Красного Креста посетили Пыталовский район для проведения тематических занятий по темам здорового образа жизни и профилактики туберкулеза. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, участниками занятия стали учащиеся 8-го класса, которые узнали, что такое туберкулез, как было открыто это заболевание, а главное, как он передается и какие способы защиты, профилактики и лечения ныне существуют.

Важным моментом стала информация о том, что туберкулез опасен для любого человека, независимо от его положения и социального статуса, если вовремя диагностировать это заболевание, то его можно полностью вылечить без особых последствий для жизнедеятельности.

20 участников занятия в конце встречи отметили для себя основные моменты, которых они будут придерживаться для сохранения своего здоровья и профилактики туберкулеза: пересмотрят свое меню питания в пользу здоровой и богатой белками пищи, будут больше времени проводить на свежем воздухе и чаще проветривать помещения в которых они бывают.

Волонтеры молодежной группы в рамках социального проекта Псковского регионального отделения «Здоровым быть стильно! (продолжение)» планируют также посетить ряд других районов в течение зимы – весны 2019 года. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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