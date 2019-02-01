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Общество

Псковичам рекомендуют не парковать автомобили на ночь в неосвещённых местах

Угоны и кражи из автотранспорта - одни из распространенных видов преступлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в целях их предупреждения полиция предлагает гражданам придерживаться следующих правил.

Как показывает практика, в транспортные средства злоумышленники нередко проникают путем разбития стекла, отгиба или отжима дверей. Причем, нередко на кражу их провоцируют сами автовладельцы, которые не оснащают свои машины сигнализацией, оставляют в салоне на видном месте личные вещи: сумки, мобильные телефоны, деньги, документы.

Не оставляйте ночью автомобиль в темном, неосвещенном месте, даже если это ваш двор. Лучше поставить его на охраняемую стоянку или в гараж, либо оборудовать сигнализацией.

В целях предупреждения угонов машин и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по скорейшему раскрытию преступления.

 

 

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