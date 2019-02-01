Fitch предупредило о «перегреве» в банковском секторе РФ из-за роста потребкредитования

22:10, 01 февраля 2019, ПАИ

Рост розничных кредитов в России может привести к «перегреву» в банковском секторе, аналогичному тому, который произошел в 2013–2014 годах, говорится в отчете рейтингового агентства Fitch, пишет Коммерсант.

По его данным, в России рост розничных кредитов резко возрос в 2018 году (22,4%) и 2017 году (12,7%) и значительно превысил номинальный экономический рост в прошлом году (по оценкам Fitch на уровне около 6,9%) и рост личных доходов (4%).

Агентство отмечает, что предпринимаемые Центробанком РФ меры для сдерживания роста розничного кредитования пока малоэффективны. По его оценкам, половина роста розничного кредитования в минувшем году пришлась на необеспеченные кредиты.

Напомним, в России вступил в силу закон, который устанавливает предельную сумму задолженности по потребкредитам. Общий размер процентов и неустоек по таким займам сроком до года не может превышать объем первоначального кредита более чем в 2,5 раза. После 2020 года он сможет вырасти максимум в 1,5 раза. По займам до зарплаты, то есть до 10 тыс. руб., сумма процентов не должна превышать 3 тыс. руб.