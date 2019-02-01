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Завершилась церемония вручения общественной премии "Народное признание" (ВИДЕО)

1 февраля в Псковском драматическом театре состоялась церемония награждения обладателей девятой региональной общественной премии «Народное признание-2018», которую организует Медиахолдинг Псковской области. В этом году победа присуждалась в 12 номинациях, за обладание статуэткой «Признания» боролись больше 100 номинантов. Их выдвигали жители региона — лучших выбирали тоже они: народное голосование длилось полтора месяца и проходило в два тура на сайте Псковского агентства информации. За каждого претендента люди отдали тысячи голосов.

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  • «Народное признание - 2018»
Завершилась церемония вручения общественной премии "Народное признание" (ВИДЕО) Боец Ахмед Нурмагомедов одержал победу в номинации «Рекорд» премии «Народное признание» В номинации «Поступок» победителями «Народного признания» стали великолукские школьники, спасшие тонувшую девочку В номинации #Команда2018 проект Виталия Дидыча «STREET WORKOUT» завоевал «Народное признание» «Русские витязи» победили в номинации «Событие» премии «Народного признания-2018» Новоржевский народный театр получил статуэтку премии «Народное признание-2018» Полковник милиции Виктор Чернышев стал обладателем премии «Народное признание-2018» В номинации «Защита» премии «Народное признание» удостоен сотрудник ГИБДД Александр Иванов Псковский электромашиностроительный завод стал обладателем премии «Народное признание» в номинации «Наша марка» Плюсский перерабатывающий комбинат получил статуэтку премии «Народное признание» в номинации «Открытие»
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