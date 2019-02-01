Завершилась церемония вручения общественной премии "Народное признание" (ВИДЕО)
1 февраля в Псковском драматическом театре состоялась церемония награждения обладателей девятой региональной общественной премии «Народное признание-2018», которую организует Медиахолдинг Псковской области. В этом году победа присуждалась в 12 номинациях, за обладание статуэткой «Признания» боролись больше 100 номинантов. Их выдвигали жители региона — лучших выбирали тоже они: народное голосование длилось полтора месяца и проходило в два тура на сайте Псковского агентства информации. За каждого претендента люди отдали тысячи голосов.