В Великих Луках судебные приставы в ходе рейда выявили 129 автовладельцев-должников

22:18, 01 февраля 2019, ПАИ

Судебные приставы ОСП города Великие Луки приняли участие в рейде «Дорожный пристав», в котором выявляли тех, кто не оплачивает свои задолженности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы проверяли автотранспортные средства по всему городу Великие Луки на предмет имеющейся задолженности у их владельцев. Рейды проходили в местах наибольшего скопления автомобилей — на стоянках торговых центров, около больниц, поликлиник, МФЦ, промышленных предприятий.

Так, за неделю судебными приставами было проверено 3684 автотранспортных средства. Из них выявлено 129 автомобилей, собственники которых являются должниками по 266 исполнительным производствам, возбужденным судебными приставами-исполнителями Псковской области.

Было принято 11 квитанций об оплате задолженностей на общую сумму в 64584 рубля. Два автомобиля, чьи владельцы являлись должниками по исполнительным производствам, были подвергнуты судебными приставами ОСП города Великие Луки описи и аресту на общую сумму в 400 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе рейдов судебные приставы вручали должникам извещения-требования о явке на приём в отдел судебных приставов города Великие Луки, а также об оплате своих задолженностей в установленный срок с предупреждением о всех мерах ответственности в случае неисполнения требования.