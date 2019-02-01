В России отмечается годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

09:48, 02 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 2 ферваля, в России отмечается один из дней воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Это празднование установлено Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

Напомним, битва за Сталинград [ныне Волгоград — ПАИ] — крупнейшая сухопутная битва Второй Мировой войны — началась 17 июля 1942 года. На первом этапе сражения советские войска вели оборонительные бои на подступах к городу и в самом городе против наступавших войск немецко-фашистских захватчиков — групп армий «А» и «Б».

19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, и 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск фельмаршал Фридрих Паулюс сдался в плен. Это событие стало переломным в ходе Второй Мировой войны, после него немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров.