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Российский вратарь Андрей Василевский стал лучшим игроком дня в НХЛ

Россиянин Андрей Василевский, выступающий в качестве вратаря клуба «Тампа-Бэй», признан звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт лиги.

Василевский отразил все 36 бросков в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря чему «Тампа-Бэй» одержала победу со счетом 1:0, добившись ее благодаря серии буллитов.

Второй звездой признан нападающий «Питтсбурга» Джек Гюнцель, забросивший две шайбы в ворота «Оттавы». Хоккеисты «Питтсбурга» победили со счетом 5:3.

В тройку лучших игроков также вошел нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, на счету которого два гола и две голевые передачи в игре против «Баффало». В этой игре хоккеисты "Чикаго" добились победы со счетом 7:3.

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