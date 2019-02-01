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Общество

Под Калининградом сформирован дополнительный истребительный авиаполк

Под Калининградом в ответ на наращивание сил НАТО в регионе Балтийского моря России разместила дополнительный истребительный авиаполк. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27», - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что в состав указанного соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.

Напомним, ранее сообщалось, что наземная компонента сил в Калининградской области - 11-й армейский корпус Береговых и Сухопутных войск БФ - усилена танковым полком. Ракетную бригаду под Калининградом в прошлом году перевооружили на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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