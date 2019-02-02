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В Пскове стартовал чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика

Сегодня, 2 февраля, в Ледовом дворце Пскова стартовал 2-дневный чемпионат по спидкубингу [сборке кубика Рубика на скорость — ПАИ] «Pskov Open 2019».

Как сообщали Псковскому агентству информации организаторы турнира, соревнования будут проходить в 11 дисциплинах: 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, 3х3 oh, 3×3 bld, 3×3 Fewest Moves, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1.

Отмечается, что в чемпионате может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста и пола. Организационный взнос для участников составляет 200 рублей (за три любые дисциплины), за каждую следующую дисциплину нужно будет заплатить по 20 рублей. Лимит участников — 60 человек.

Результаты всех участников чемпионата войдут в международную базу Всемирной ассоциации кубика (WCA).

Добавим, что соревнования пройдут под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA), при поддержке комитета Псковской области по физической культуре и спорту и межрегиональной общественной организации «Федерация Спидкубинга».

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