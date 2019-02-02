В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»

12:40, 02 февраля 2019, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка «Его величество натюрморт» – совместный проект семи художников, членов «Творческого союза художников России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, куратором выставки стал Заслуженный художник России Николай Москалёв, а организатором – художник Виктор Тимофеев. В выставке также участвуют работы Ирины Сафроновой, Сергея Каримова, Юрия Жулина, Александра Николаева и Любови Желтышевой.

«Мы сегодня открываем непростую выставку о самом простом», – сказал Виктор Тимофеев. По его словам, искусство натюрморта доступно даже ребёнку, потому что каждый человек начинает знакомство с предметным миром с изображения вещей, которые его окружают, и каждый художник начинает с этого обучение творчеству.

На выставке в городской библиотеке псковские художники хотели показать, насколько натюрморт может быть разным в зависимости не только от техники его исполнения, но и от мировоззрения мастера.

Виктор Тимофеев представил на этой выставке две своих работы: из дерева и из металла. «Объект» из дерева, как он объяснил, поднимает проблему экологии: «Потому что сейчас, если пойдёшь в лес, то леса уже практически нет: вместо него делянки, просеки, пустота… Лес исчезает…» Работа художника называется «Деревянное застолье» и призывает людей: «Отправляясь за город на пикник, не рубите больше, чем надо!»

Николай Москалёв создал для выставки в библиотеке на Конной натюрморт в технике мозаика как воспоминание о Геленджике. Эта работа в античном стиле включает настоящие ракушки и даже осколок вазы.

Один из натюрмортов Сергея Каримова называется «Три карася». На открытии выставки он шутил, что это сценка из жизни: «Знаете, как бывает, когда выпивают на троих, и кто-то один «устаёт» быстрее всех. Обратите внимание, тот карась, который на переднем плане, ещё держится…»

«А это бардак на столе в деревенской избе. Хозяин на минуточку вышел, а предметы живут и живут красиво…» – объяснил художник другой свой натюрморт.

Выставка в библиотеке на Конной будет работать до 1 марта, а, возможно, и дольше.