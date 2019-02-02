0
12:40
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
17:42
Малыш при драйвах
15:21
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
22:07
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
21:00
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
11:28
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
23:14
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
Еще новости
Культура

В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка «Его величество натюрморт» – совместный проект семи художников, членов «Творческого союза художников России».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, куратором выставки стал Заслуженный художник России Николай Москалёв, а организатором – художник Виктор Тимофеев. В выставке также участвуют работы Ирины Сафроновой, Сергея Каримова, Юрия Жулина, Александра Николаева и Любови Желтышевой.

«Мы сегодня открываем непростую выставку о самом простом», – сказал Виктор Тимофеев. По его словам, искусство натюрморта доступно даже ребёнку, потому что каждый человек начинает знакомство с предметным миром с изображения вещей, которые его окружают, и каждый художник начинает с этого обучение творчеству.

На выставке в городской библиотеке псковские художники хотели показать, насколько натюрморт может быть разным в зависимости не только от техники его исполнения, но и от мировоззрения мастера.

Виктор Тимофеев представил на этой выставке две своих работы: из дерева и из металла. «Объект» из дерева, как он объяснил, поднимает проблему экологии: «Потому что сейчас, если пойдёшь в лес, то леса уже практически нет: вместо него делянки, просеки, пустота… Лес исчезает…» Работа художника называется «Деревянное застолье» и призывает людей: «Отправляясь за город на пикник, не рубите больше, чем надо!»

Николай Москалёв создал для выставки в библиотеке на Конной натюрморт в технике мозаика как воспоминание о Геленджике. Эта работа в античном стиле включает настоящие ракушки и даже осколок вазы.

Один из натюрмортов Сергея Каримова называется «Три карася». На открытии выставки он шутил, что это сценка из жизни: «Знаете, как бывает, когда выпивают на троих, и кто-то один «устаёт» быстрее всех.  Обратите внимание, тот карась, который на переднем плане, ещё держится…»

«А это бардак на столе в деревенской избе. Хозяин на минуточку вышел, а предметы живут и живут красиво…» – объяснил художник другой свой натюрморт.

Выставка в библиотеке на Конной будет работать до 1 марта, а, возможно, и дольше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
02 февраля 2019
В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт»
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного
01 февраля 2019
Андрей Пронин: «Жанна» для широкого зрителя, а «Гробница малыша Тутанхамона» – для более искушенного 2
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
31 января 2019
Музыканта Бориса Шелкова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
31 января 2019
Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
31 января 2019
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
30 января 2019
На творческий вечер известного псковского пианиста Бориса Шелкова приглашает колледж искусств 31 января
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
30 января 2019
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая
30 января 2019
Актриса Наталья Кузнецова: Фрекен Бок – фигура не только комическая

Идет загрузка...