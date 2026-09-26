Презентация книги себежанки Ларисы Изотовой прошла в Псковском колледже искусств

23:02, 26 сентября 2026, ПАИ

Презентация книги Ларисы Изотовой «О любви... О жизни... О судьбе...» прошла в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в районной газете «Призыв».

Книга стала результатом совместного проекта автора и художественного отделения колледжа искусств. Иллюстраторами первой части книги, включающей рассказы «О мохнатых и хвостатых», стали студентки третьего курса под руководством Зои Ган.

Технику рисования придумала студентка Александра Григорьева, однако иллюстрации получились разными. Обложку выполнила Полина Рудова, также себежанка.

На презентации была организована выставка иллюстраций студенток. Всем участникам проекта автор вручила книгу с автографом. Директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова в ответном слове выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Следующий презентация новой книги Ларисы Изотовой состоится 11 октября в 12:00 в Себежской районной библиотеке имени И. А. Бунина.