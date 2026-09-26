Губернатор Псковской области посвятил новый выпуск проекта «Русской славы земля» писателю Антонину Ладинскому

22:18, 26 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске проекта «Русской славы земля» рассказал о писателе Антонине Ладинском. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

40 лет назад под одной обложкой вышли общим тиражом около 2,5 миллиона экземпляров два романа автора – «Когда пал Херсонес» и «Анна Ярославна – королева Франции». Оба произведения – о встрече Руси и Европы, о пересечении культур, судеб и исторических путей.

Антонин Ладинский родился в 1896 году на территории современного Дновского района, учился на юридическом факультете Петроградского университета, ушёл добровольцем на фронт Первой мировой войны, а после Гражданской войны оказался в эмиграции в Париже.

Там Антонин Ладинский перепробовал множество профессий, но раскрылся как поэт и прозаик. Его печатали ведущие издания русской эмиграции, а Владимир Набоков называл его первым среди молодых поэтов.

Широкую известность Антонину Петровичу принесли исторические романы, о которых современники сказали: «Своим трудом Ладинский опередил историков».

О писателе, который добился признания в Париже, а затем вернулся и пришёл к успеху уже на родине, губернатор расскажет в очередном выпуске проекта.