Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнит музыку из «Гарри Поттера»
Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, посвящённый музыке из вселенной «Гарри Поттера», пройдёт в Псковской областной филармонии 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В программе культовые мелодии, ставшие частью мировой культуры. Композиции Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла прозвучат в живом исполнении симфонического оркестра.
Организаторы обещают, что концерт позволит зрителям перенестись в атмосферу волшебства, где каждая нота звучит как заклинание.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнит музыку из «Гарри Поттера»
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