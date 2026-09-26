Губернаторский симфонический оркестр Псковской области исполнит музыку из «Гарри Поттера»

22:38, 26 сентября 2026, ПАИ

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, посвящённый музыке из вселенной «Гарри Поттера», пройдёт в Псковской областной филармонии 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе культовые мелодии, ставшие частью мировой культуры. Композиции Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла прозвучат в живом исполнении симфонического оркестра.

Организаторы обещают, что концерт позволит зрителям перенестись в атмосферу волшебства, где каждая нота звучит как заклинание.