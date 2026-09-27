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Общество

Исполнилось 104 года со дня рождения фольклорной певицы Ольги Сергеевой из Усвятского района

Хранительница русских народных песен Усвятского района Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года. В этом году исполняется 104 года со дня рождения фольклорной певицы, сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров в своём канале в MAX.

Фото: администрация Усвятского муниципального округа

Ольга Сергеева родилась 27 сентября 1922 года в крестьянской семье. С детства работала с матерью на ферме, в поле – там и слушала, как поют женщины. Своей учительницей она считала соседку Арину Семёнову.

Благодаря собирательнице фольклора Елене Николаевне Разумовской талант Ольги Сергеевой стал достоянием широкого круга ценителей фольклорного пения.

Ольга Сергеева трижды выступала в Ленинграде – на этнографических концертах Дома композиторов на радио, её пение записывали на пластинки фирмы «Мелодия». Песню Сергеевой «Кумушки», а также свадебный плач и имитацию скрипичного наигрыша Андрей Тарковский процитировал в своей картине «Ностальгия».

Псковское телевидение сняло два документальных фильма о певице. В 2003 году студия «Ленфильм» выпустила художественную картину «Бабуся», для которой режиссёр Л. А. Боброва отобрала несколько записей Сергеевой.

Ольга Федосеевна умерла 8 декабря 2002 года на 81-м году жизни. В 2004 году, в годовщину её смерти, в Усвятах состоялся первый фольклорный фестиваль. С 2006 года фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой стал ежегодным.

Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров поздравил земляков с памятной датой и отметил вклад Ольги Сергеевой в сохранение культурного наследия региона.

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