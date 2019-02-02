Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района

12:47, 02 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска межрайонного отдела МВД России «Печорский» продолжают розыск жителя деревни Замошье Лавровской волости Печорского района Сергея Юрьевича Пашковского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, этот мужчина 1973 года рождения, ранее проживавший в Санкт-Петербурге, 24 октября из своего дома в Печорскском районе ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в куртку цвета хаки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Сергея Пашковского, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» по телефонам: 8(811-48) 2-33-19 или 02.