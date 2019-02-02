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В Палкино 13 февраля начальник управления по вопросам миграции областного УМВД проведет прием граждан

13 февраля, в среду, с 14:00 до 16:00 в Палкино проведет прием граждан начальник Упарвелния по вопросам миграции УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Федоров.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления ведомства, прием будет проходить в миграционном пункте отделения полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» (Палкино,  улица Коммунальная, 3).

Запись на прием осуществляется по телефонам:  Палкино — (81145) 2-10-09, Псков — (8112) 59-64-44.

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