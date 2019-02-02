Сегодня в Эстонии отмечают 99-летие подписания Тартусского мирного договора

14:10, 02 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 2 февараля, в Эстонии отмечают 99-летие со дня подписания Тартусского мирного договора между РСФСР и Эстонской Республикой, который положил начало независимости прибалтийской страны.

Подписанием договора официально завершилась Эстонская война за независимость (с ноября 1918 по декабрь 1919 года), в котором вооружённые силы Эстонской Республики при содействии Северо-Западной армии, Британского военно-морского флота, финских, шведских и датских добровольцев противостояли на северо-западной территории бывшей Российской империи вооружённым силам Советской России.

Согласно данному мирному договору, Советская Россия отказалась от каких-либо прав на Эстонию и первой признала де-юре Эстонскую Республику. Эстония освобождалась от каких-либо обязательств перед РСФСР, освобождалась от долговых и иных обязательств царской России. Стороны обязались не допускать на своей территории деятельности враждебных другой стране сил. Русские, проживавшие в Эстонии, и эстонцы в РСФСР получали возможность вернуться на родину.

Это был первый международный мирный договор, заключённый Советской Россией в ходе Гражданской войны.

Отметим, что по договору к Эстонии, помимо земель к западу от реки Нарва, отходили вновь образованная волость Нарва — включающая населённую ижорой и ингерманландцами территорию на правобережье реки Нарва, т. н. Эстонскую Ингерманландию (ныне в составе Кингисеппского района Ленинградской области), вновь образованные волости Козе (в 1939 году переименована в Пийри) и Скарятино (в 1939 году переименована в Райа) — населённое этническими русскими правобережье Нарвы от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области России), а также населённый русскими и сету Печорский край, который был возвращен в состав России в результате Второй Мировой войны.