Путин объявил о приостановлении участия России в ДРСМД и поддержал предложения Шойну о создании новых ракет

14:55, 02 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 2 февраля, Москвы отреагировала на действия Вашингтона, который накануне официально начал процедуру выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в ходе встречи с министрами обороны и иностранных дел Сергем Шойгу и Сергеем Лавровым объявил о том, что Россия также приостанавливает свое участие в договоре.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал президент.



При этом он поддержал предложение министра обороны создать наземную версию ракет «Калибр», которая сейчас производится только в варианте морского базирования, а также серию гиперзвуковых ракет наземного базирования. Президент подчеркнул, что, несмотря на это, Россия не должна втягиваться в затратную гонку вооружений.



«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», — заявил Путин.



В свою очередь Сергей Лавров на совещании заявил, что Россия стремилась делать все для сохранения ДРСМД и предлагала США «беспрецедентные меры транспарентности», которые выходят за рамки договора, однако американская сторона проигнорировала их и выставила ультиматум. Он подчеркнул, что США начали нарушать договор с 1999 года.



Глава государства в ответ на это поручил сделать так, чтобы предложения российской стороны по этому вопросу, несмотря на выход из ДРСМД, оставались на столе для переговов, а двери для возможных переговоров — открытыми. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — заключил президент.



Напомним, сегодня в 8:00 мск истек срок ультиматума США России по договору о ракетах: 60 дней на выполнение условий договора дал в декабре госсекретарь США Майк Помпео. США осенью 2018 года обвинили Россию в том, что она нарушает условия договора: речь шла о ракете 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Россия заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.

В середине января Россия предложила США показать вызывавшую споры ракету. Спустя неделю военные показали ракету военным атташе иностранных посольств в России. Но представители стран НАТО на показ не приехали. Показ системы запуска ракеты, стоящей в ангаре, — «это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре», заявили в Госдепе, назвав брифинг «смешным». Единственным условием сохранения договора будет уничтожение Россией установок для запуска и самих ракет 9M729, добавили в США.

В свою очередь, Москва обвинила Вашингтон в том, что США сами с 1999 года нарушают договор об РСМД: речь идет об испытаниях беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования. Также Вашингтон испытывал баллистические ракеты-мишени и начал размещать в Европе установки Mk 41, которые могут запускать ракеты «Томагавк».

После решения России и США у сторон есть шесть месяцев, в течение которых договор будет продолжать действовать. Если страны спустя полгода не договорятся, то ДРСМД перестанет действовать.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР в 1987 году. Он запрещает испытывать, производить и ставить на вооружение ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км). Также стороны обязались в течение трех лет после подписания договора уничтожить уже стоявшие на вооружении подобные ракетные комплексы. Выход из договора позволяет вернуться к разработке и производству такого вооружения.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о желании заключить новый договор. «Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше. Конечно, я бы этого хотел», — сказал он.

Эксперт называли одной из причин выхода США из договора является наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. «Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать «несправедливое» отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности», — говорил Сергей Лавров.