Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО подпишут 6 февраля

14:58, 02 февраля 2019, ПАИ

Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Североатлантического альянса.

«6 февраля 2019 года постоянные представители 29 стран альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье», — говорится в сообщении.

Известно, что на церемонии будет присутствовать глава МИД Македонии Никола Димитров.

Напомним, 1 января парламент Македонии проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны в Республику Северная Македония. Изменение названия было необходимо, поскольку Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Имеющееся название страны не устраивало Афины, поскольку топоним «Македония» географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию. В Греции считают, что это могло бы дать македонцам основание заявить права на ее территории.

Евросоюз поддержал решение депутатов македонского парламента переименовать республику. МИД России счел решение властей Македонии навязанным извне.