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Общество

В воскресенье в Псковской области потеплеет до +3 градусов

В воскресенье, 3 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха по области составит от -2 до +3 градусов Цельсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Также в воскресенье ожидается ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

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