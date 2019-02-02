В воскресенье в Псковской области потеплеет до +3 градусов

15:39, 02 февраля 2019, ПАИ

В воскресенье, 3 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха по области составит от -2 до +3 градусов Цельсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в воскресенье ожидается ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.