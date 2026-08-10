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Общество

Игорь Сопов встретился с представителями УФСИН и Соцфонда в Псковской области

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов встретился с коллективом отделения Социального фонда России по Псковской области и с личным составом УФСИН России по Псковской области. Мероприятие прошло в рамках кампании по информированию избирателей совместно с обществом «Знание», сообщили ПАИ в избиркоме.

Фото здесь и далее: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Ключевыми темами лекции стали предстоящие избирательные кампании ЕДГ-2026, доступные способы и формы голосования, современные цифровые сервисы для избирателей.

«Главная цель таких встреч – обеспечить максимальную прозрачность выборов и предоставить каждому избирателю исчерпывающую информацию для осознанного выбора. Работа по информированию избирателей продолжается», – отметили организаторы встречи.

Напомним, что в Псковской области запланировано пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.

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