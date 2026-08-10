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Общество

Дополнительные линии освещения оборудовали в 12 населённых пунктах Псковского округа

В Псковском округе завершены работы по улучшению уличного освещения. Дополнительные линии смонтированы в 12 населённых пунктах – в Ваулино, Великом Селе, Горе, Коренцах, Хотицах, Черняковицах, Неёлово‑1, Неёлово‑2, Селище, Стяглах, Устье и Дуброво. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Натальи Фёдоровой в MAX

Также восстановлено освещение на Талабских островах: заменено 27 светильников, вышедших из строя после удара молнии и последующего скачка напряжения (было повреждено три фонаря на острове Белова и 24 – на острове имени Залита). Сейчас освещение функционирует в полном объёме.

На проведение всех работ из муниципального бюджета выделено 6,9 миллиона рублей. В приёмке объектов на территориях вместе с сотрудниками администрации округа участвовал депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

«Обращения по поводу установки дополнительного освещения звучат в ходе личных приёмов граждан. Ежегодно стараемся расширить географию населённых пунктов округа, где этот вопрос успешно решён. ТОС также решают эту задачу, в этом сезоне в реализации несколько таких проектов», – отметила Наталья Фёдорова.

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