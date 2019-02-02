В воскресенье с острова Залита будет организован первый вывоз мусора в рамках новой схемы обращения с отходами

18:02, 02 февраля 2019, ПАИ

В воскресенье, 3 февраля, в 10:00 с острова Залита будет организован первый вывоз мусора с 2 площадок для его накопления, оборудованных там в начале года ООО «Экопром» — филиалом компании «Мехуборка», выбранной региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор «Экопрома» Сергей Пайст.

Он сообщил, что собранный с площадок мусор будет доставлен до деревни Толба Псковского района, где его погрузят в мусоровоз компании.

Напомним, ранее проблема накопления и утилизации мусора на Талабских островах неоднократно обсуждалась в органах власти, однако системно не решалась. О необходимости решить «мусорную» проблему острова в августе говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, посещая Талабский архипелаг с неофициальным визитом. По его поручению региональный оператор досрочно приступил к работе на этой территории.

Региональный оператор установил на острове Залита две контейнерные площадки для сбора мусора, что позволит в дальнейшем организовать единую систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Причем создание и содержание подобных мест накопления ТКО не входит в обязанности компании.

Кроме того, волонтерами и сотрудниками «ЭкоПрома» была убрана и территория острова. Весь накопленный мусор, не вывозившийся годами, локализован в северной части. Он будет вывезен и утилзирован, как только на остров сможет проехать тяжелая техника с материка.

Напомним, что с 1 января следующего года на территории Псковской области за сбор и утилизацию ТКО будет отвечать региональный оператор ООО «ЭкоПром», который будет работать по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время в муниципальных образованиях компания ведет подготовительную работу. В рамках перехода на новую систему в Псковской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, установлен норматив накопления мусора, а также завершается тарифная кампания по утверждению производственных программ и предельных тарифов на захоронение и обработку твердых коммунальных. Кроме того, компания планирует построить в южной и северной зонах Псковской области два экотехнопарка для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).