Известный псковский археолог Инга Лабутина отмечает сегодня 85-летие

09:50, 03 февраля 2019, ПАИ

3 февраля псковский археолог, историк, профессор ПсковГУ, кандидат исторических наук Инга Лабутина отмечает свой 85-летний юбилей, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Коллектив Археологического центра Псковской области поздравил ее с днем рождения и выразил слова благодарности, отметив, что именно она создала в 60-е годы прошлого века систему охранных раскопок в Пскове, которая работает до сих пор. «Мы, ваши ученики, учились у вас преданности выбранной профессии, умению не отступать даже в самых трудных ситуациях, занимать активную жизненную позицию. Археологический кружок, археологическая практика, археологическая экспедиция — путь становления ваших учеников. Ученики Инги Константиновны работают в школах, высших учебных заведениях, музеях, археологических центрах. Тысячи псковичей, прошедших школу раскопок под руководством Инги Константиновны несут в своем сердце бережное отношение к культуре родного края, уважение и почитание к археологу Инге Константиновне Лабутиной. Ваши ученики и последователи в настоящее время продолжают изучать археологические памятники Пскова и Псковской области и сохранять богатейший памятник истории нашего города — его культурный слой, открывающий всё новые стороны жизни псковичей средневекового Пскова», - отметили они.

Коллектив Археологического центра Псковской области также подчеркнул, что научные труды Инги Лабутиной по проблемам археологии и истории средневекового Пскова востребованы российскими и зарубежными учёными, а два издания монографии «Историческая топография Пскова в XIV-XV веков» - сегодня раритет.

«Мы можем бесконечно долго перечислять ваши заслуги, и у каждого из нас есть свои слова благодарности вам, но сегодня мы хотим пожелать вам самого главного — здоровья, чтобы каждый из нас ещё долгие годы знал, что есть человек в нашем городе, который поможет и не оставит в любой жизненной ситуации. Спасибо за возможность общаться с вами! С днём рождения!» - говорится в тексте поздравления.

Инга Лабутина родилась 3 февраля 1934 года в Москве. После окончания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 1956 году приехала в Псков. Принимала участие в археологических раскопках Псковской области.

Благодаря настойчивости Инги Лабутиной культурный слой города поставлен на государственную охрану как памятник республиканского значения. С 1964 года преподаёт историю и археологию в Псковском государственном педагогическом университете им. С. М. Кирова (в настоящее время - Псковский государственный университет).

В 1967 году Инга Лабутина создала археологический кружок на историческом факультете ПГПИ, который и привёл к формированию школы специалистов, исследующих культурный слой Пскова и изучающих археологические памятники области, вводя в научный оборот новые памятники и новые факты о жизни псковичей от начала возникновения города до XVII века.

На протяжении многих лет Инга Лабутина возглавляла археологическую секцию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Её неравнодушное отношение и активная позиция помогли спасти многие архитектурные памятники от разрушения и уничтожения. С 1988 года в Пскове активно работал Общественный совет под руководством Инги Лабутиной, где специалистами города вырабатывался правильный подход к памятникам исторического центра, обсуждались вопросы реконструкции старого Пскова. Инга Лабутина - автор монографии «Историческая топография Пскова XIV – XV вв.» - единственного редкого полного научного исследования и обобщения письменных источников по всем памятникам города периода (1985 год), «Псков. Историческая справка» - научно-популярное издание (2001 год) и около 100 различных научных публикаций.

Инга Лабутина возглавила авторский коллектив книги «Псков через века» - наиболее полного свода памятников архитектуры не только древнего, но и губернского Пскова. Ученики Инги Константиновны - продолжатели её дела, посвятили ей книгу «Древности Пскова».