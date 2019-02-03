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Общество

Соблюдать правила парковки призывает псковичей ГИБДД

ГИБДД призывает псковичей соблюдать правила парковки и просит не занимать парковочные места, предназначенные для инвалидов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Отмечается, что этот знак может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы. Согласно статье 12.4 части 2 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства (согласно статье 12.19 части 2 КоАП РФ).

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