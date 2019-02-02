Пропавшего 9 лет назад мужчину разыскивает псковская полиция

10:09, 03 февраля 2019, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает 45-летнего Валерия Васильева. С января 2010 года он разыскивается как лицо, утратившее родственную связь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Валерия Васильева, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.