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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Невеле

2 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники осуществили подворовой обход 20 домовладений, провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, проинструктировали под роспись 30 человек, и распространили 40 листовок на противопожарную тематику.

В рамках проведенного инструктажа до граждан доведена обстановка с пожарами на территории Невельского района за 2019 год и информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. Также были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Кроме того, сотрудники провели собрание с заведующими клубов МБУК «Культура и досуг» Невеля, на котором были рассмотрены вопросы по пожарной безопасности.

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