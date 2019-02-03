Ушедшего из жизни год назад кузнеца Евгения Вагина вспоминают сегодня в Пскове

11:13, 03 февраля 2019, ПАИ

3 февраля исполнился год, как не стало известного псковича, выдающегося мастера кузнечного дела, основателя «Псковского кузнечного двора», реставратора и барда Евгения Вагина. Похоронен он на Мироносицком кладбище в Пскове.

Евгений Вагин родился 4 июня 1959 года в Пскове. Окончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря (Москва) по специальности «художник-реставратор по металлу». Также Евгений Вагин был учеником знаменитого псковского кузнеца, художника и реставратора Всеволода Смирнова.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Он принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах, организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике, открытого в 2008 году.

Также он был лауреатом премии Правительства России «Душа России» в номинации «Народный мастер», почётным членом Российской Кузнечной Академии имени профессора А. И. Зимина, лауреатом общественной премии Псковской области «Народное Признание» в номинации «Инициатива» и премии «Статус Медиа» в номинации «Культура», лауреатом премии «Хранители наследия-2017».

С бригадой псковских мастеров-позолотчиков участвовал в работах по воссозданию интерьеров храма Христа Спасителя в Москве, строительных работах в Большом Кремлёвском дворце, в Константиновском дворце в Стрельне, в реставрации Пантелеймоновского моста в Санкт-Петербурге, работал в Президентском дворце в Астане.

В 2017 году его проект вышел в финал всероссийского конкурса комании Google «Вдали от столиц».

В 2018 году в рамках международной акции «Ночь музеев» прошел концерт Евгения Вагина «Это хрупкое слово – жизнь».

Помимо прочего, Евгений Вагин был автором и исполнителем песен, которые можно прослушать на его сайте. В 2015 году его песню «Война» исполнила знаменитая певица Алла Пугачева, а затем эта песня стала строевой в 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии.