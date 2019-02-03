За лживые знаки ГОСТа хотят начать штрафовать в России

11:50, 03 февраля 2019, ПАИ

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.

В соответствии с инициативой предусматривается введение оборотного штрафа в 1% годовой выручки компании-нарушителя и в 3% – при повторном нарушении. По словам Алексея Абарамова, предложение уже одобрила госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке.

Глава Росстандарта отметил, что не привязанные к выручке санкции не были эффективными, поскольку производители некачественной продукции могут поставить соответствующий знак, фактически не подвергая себя каким-либо рискам.

«Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять», — подчеркнул Алексей Абрамов.